Son dakika haberleri... Sultangazi'de buz tutan yolda art arda üç kaza oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sultangazi'de buz tutan yolda art arda üç kaza oldu

20.03.2022 11:08
Son dakika haberleri... Sultangazi'de buz tutan yolda art arda üç kaza oldu

Son dakika haberi: Sultangazi'de perşembe günü etkili olan kar yağışının etkisiyle buz tutan yolda virajı alamayan araçlar kaza yaptı.

Sultangazi'de perşembe günü etkili olan kar yağışının etkisiyle buz tutan yolda virajı alamayan araçlar kaza yaptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı üç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı nedeniyle kazalar yaşandı. Sultangazi Yayla Mahallesi Azap Deresi mevkiinde saat 06.40 sıralarında ilk olarak personel taşıyan bir servis aracı, buz tutan yolda virajı alamayarak park halindeki otomobile çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, sürücü başka bir kazaya neden olmamak için aracını kenara çekti. Olay yerinden geçen vatandaşlar ise park halindeki aracın sahibine ulaşmaya çalıştı. Bu sırada başka bir kaza meydana geldi. Bir panelvan araç, ilk kazada hasar alan park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar sağa sola kaçışırken, bu sırada buzlu yolda kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, 4 araçta da hasar meydana geldi. Buz tutan virajda meydana gelen üç kaza da güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Sultangazi, Tragger, Kaza, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Sultangazi'de buz tutan yolda art arda üç kaza oldu - Son Dakika


Son Dakika
11:06 85 yaşındaki yaşlı kadının imdadına tamirci yetişti! Hırsıza bıraktığı notla takdir topladı
10:52 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus halkına seslendi: Savaşta 14 bin Rus askeri öldürüldü
10:45 Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Berke'den şaşırtıcı hamle! Beşiktaş'la değil, dünya devi ile anlaştı
10:14 Ukraynalı balet Artem Datsishin, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonrası yaşamını yitirdi
10:11 Bolu Tüneli'ndeki zincirleme kaza sonrası kahreden haber: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 8 aylık bebek ise yoğun bakımda
10:01 Rusya ordusu tarafından açılan bombalı saldırıda tek kolunu kaybeden küçük kız ilk kez konuştu: Kolum yerinde mi?
09:53 Devriye gezen jandarma fark etti! Hırsız girdiği evin gardırobunda yakalandı
09:46 Rusya, Ukrayna'da ölen askerleri için harekete geçti! Belarus üzerinden sevk başladı
09:23 Meteoroloji İstanbul için uyardı: Kar yağışı aralıklarla saat 18.00'e kadar devam edecek
08:36 ABD'den Türkiye'ye öneri: Rusya'dan satın aldığınız S-400'leri Ukrayna'ya verin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 11:14:48. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sultangazi'de buz tutan yolda art arda üç kaza oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement