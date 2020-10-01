Son Dakika | Sultangazi'de çatı yangınına hortumla müdahale kamerada
Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına vatandaşlar yan apartmanın çatısından hortumla su tutarak, müdahale etmeye çalıştı.
SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına vatandaşlar yan apartmanın çatısından hortumla su tutarak, müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye
ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Sultançiftliği Mahallesi, 192. sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yan binanın çatısına çıkan vatandaşlar yangına hortumla su tutarak müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. Çatıdaki yangına vatandaşların hortumla müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Yeşil
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