Son Dakika | Sultangazi'de çatı yangınına hortumla müdahale kamerada - Son Dakika

Son Dakika | Sultangazi'de çatı yangınına hortumla müdahale kamerada

Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına vatandaşlar yan apartmanın çatısından hortumla su tutarak, müdahale etmeye çalıştı.

Son Dakika | Sultangazi'de çatı yangınına hortumla müdahale kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına vatandaşlar yan apartmanın çatısından hortumla su tutarak, müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Sultançiftliği Mahallesi, 192. sokakta bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm çatıyı sardı. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada yan binanın çatısına çıkan vatandaşlar yangına hortumla su tutarak müdahale etmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu. Çatıdaki yangına vatandaşların hortumla müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


- Yeşil
Son Dakika | Sultangazi'de çatı yangınına hortumla müdahale kamerada
Son Dakika | Sultangazi'de çatı yangınına hortumla müdahale kamerada
Son Dakika | Sultangazi'de çatı yangınına hortumla müdahale kamerada

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sultangazi'de çatı yangınına hortumla müdahale kamerada - Son Dakika

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