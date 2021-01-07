Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı - Son Dakika

Komşuların "ceviz kırma" kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı

07.01.2021 09:13

İstanbul'da ceviz kırarken çıkan gürültü nedeniyle iki aile arasında başlayan kavgada, taraflardan biri komşusu Velit Bakır'ı silahla kalbinden vurdu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bakır, hayatını kaybederken; mahalle sakinleri katili linç etmek istedi.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre, Velit Bakır evinde ceviz kırarken çıkan sesten rahatsız olan alt komşusu Mustafa Turan, yukarı çıkarak komşusunu uyardı.

KAVGAYA AKRABALAR DA DAHİL OLDU

Mustafa Turan ile Velit Bakır arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer iki aile üyeleri de dahil oldu.

Komşuların 'ceviz kırma' kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı

KALBİNDEN VURULDU

Kavga sırasında Mustafa Turan yanında bulunan silahla Velit Bakır'a iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Bakır'ın kalbine isabet etti. Bakır, kanlar içerisinde yere yığıldı. Bakır'ın ailesi sinir krizi geçirirken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Komşuların 'ceviz kırma' kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Turan, Bakır'ın yakınları tarafından feci şekilde darp edildi, linç edilmek istendi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, linç edilmek istenen Turan'ı kalabalığın arasından alarak silahla birlikte gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Velit Bakır, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Komşuların ceviz kırma kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı

Mustafa Turan, Kamera, Polis, Ceviz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Komşuların 'ceviz kırma' kavgası kanlı bitti! Katili, komşuların lincinden polis kurtardı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • kürşat çakır: devlet aciz devlet. şikayetten birşey çıkmıyor ki insanlar artık çözümü kendileri yapıyor.. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır

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