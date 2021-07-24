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Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE DOKUNDUĞU HER YERİ BEZLE SİLEN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE DOKUNDUĞU HER YERİ BEZLE SİLEN HIRSIZ KAMERADA

24.07.2021 11:41
Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE DOKUNDUĞU HER YERİ BEZLE SİLEN HIRSIZ KAMERADA, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de kafeden yaklaşık 400 lira çalan kişi, dokunduğu her yeri silerek parmak izlerini yok etti.

SULTANGAZİ'de kafeden yaklaşık 400 lira çalan kişi, dokunduğu her yeri silerek parmak izlerini yok etti. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, kafe sahibi Halil İbrahim Keten, "İyi temizlik yapıyor. Haftada bir gün gelsin camlarımızı silsin, biz 150 lira veririz." dedim

Olay, dün sabah saat 05.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir kafenin önüne gelen şapkalı ve cerrahi maskeli bir kişi, bir süre oyalandıktan sonra iş yerinin camını açarak içeri girdi. Kasanın bulunduğu kısma doğru yönelen şüpheli kasada ve bahşiş kutusunda bulunan yaklaşık 400 TL'nin yanı sıra iki paket sigara çaldı.

DOKUNDUĞU HER YERİ SİLDİ

Masanın üzerinde bulduğu bezle parmak izi bırakmamak için dokunduğu her yeri silen kişi, daha sonra camdan çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

"İYİ TEMİZLİK YAPIYOR"İş yeri sahibi Halil İbrahim Keten, "Sabah 05.30 civarlarıydı. Bir kişi buraya gelmiş, gelen giden var mı diye önce etrafı kontrol ediyor. Daha sonra camı açıp içeri giriyor. Mutfak kısmına kasayı açıyor. Bir miktar para alıyor. Sonra personelin bahşiş kutusundaki paralarını alıyor. Çıkmadan önce mutfakta bulunan bir bezle dokunduğu her yeri temizliyor. Gerçekten ben işçiliğini beğendim. İyi temizlik yapıyor. Haftada bir gün gelsin camlarımızı silsin, biz 150 TL veririz.  Böyle heyecan yaratmasın. Yüzünde maske vardı. Maske artık hırsızların kendini kamufle etme şekli olmuş. Herkes maske ile geziyor. Bu da dikkat çekmiyor" dedi.

O ANLAR KAMERADAGüvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan şüphelinin, camı açarak içeri girerek kasanın bulunduğu bölüme yöneldiği görülüyor. Kasayı açan kişinin kasa da bulunan bir miktar parayı ve iki paket sigarayı aldığı kameraya yansıyor. Masanın üzerinde bulunan bahşiş kutusunda da bulunan bir miktar parayı alan kişi, iş yerinde bulunan bir bez parçasıyla dokunduğu her yeri silerek, daha sonra iş yerinden çıkıyor.

Görüntü dökümü: ---------------------Güvenlik kamerasından detaylar-Hırsızlık anı-Bezle her yeri silme anı-Kafeden detaylar-Röportaj

-Genel görüntü ve detaylar


- İstanbul

Atatürk Bulvarı, Türk Lirası, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! SULTANGAZİ'DE DOKUNDUĞU HER YERİ BEZLE SİLEN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika


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