Son dakika haberleri... Sultangazi'de Elif Çakal'ın yüksekten düşerek ölümüne ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, serbest bırakıldı - Son Dakika

Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın yüksekten düşme sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 arkadaşı serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 26 Haziran Cumartesi günü arkadaşlarıyla Cebeci Mahallesi taş ocakları mevkisinde gittiği piknik sırasında yüksekten düşen Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Çakal'la birlikte olan iki arkadaşının ifadesine başvurulurken, olayın ardından kaçtıkları tespit edilen diğer iki arkadaşı ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 yaşından küçük 2 şüpheli, serbest bırakıldı.

Sultangazi'de taş ocakları mevkisinde arkadaşlarıyla pikniğe giden Elif Çakal, bir süre sonra uçurumdan düşmüştü. Olay yerine gelen ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan Çakal'ın hayatını kaybettiği belirlenmişti.