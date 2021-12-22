Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde seyreden E.H. idaresindeki 34 LDT 69 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Bedriye K.'ye (34) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyonun altında kalan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika