Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE HAİTİLİ NAİSETTE MESİDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE HAİTİLİ NAİSETTE MESİDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

05.10.2022 14:21

Son dakika haberine göre SULTANGAZİ'de yaşayan Haiti uyruklu Naisette Mesidar (40) yaşadığı evde ölü bulundu.

SULTANGAZİ'de yaşayan Haiti uyruklu Naisette Mesidar (40) yaşadığı evde ölü bulundu. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 49. Sokaktaki evde sabah saatlerinde 40 yaşındaki Haiti uyruklu Naisette Mesidar'ı hareketsiz yattığını gören ev arkadaşlarından birisi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri Mesidar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mesidar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Mesidar'ın ev arkadaşları ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Mahalle sakinlerinden Ali Kassap, "Biz kendisini tanımıyoruz. Evde 7-8 kişi yaşıyordu. Ses ya da gürültü duymadık. 3 ya da 4 ay önce buraya taşındılar. Sessiz sakin kişilerdi. 1 ay önce su borusu patladığı için kendilerinden tamir parası istemiştik evden 7-8 kişi çıkmıştı." dedi.

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Kaynak: DHA

İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, Haiti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE HAİTİLİ NAİSETTE MESİDAR EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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