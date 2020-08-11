Son dakika haberleri... Sultangazi'de İETT otobüsü kazası: Facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Sultangazi'de körük kısmında arıza oluşan İETT otobüsü, metrelerce sürüklendi. Kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan parke taşlarına çarparak duran otobüste şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2382 sokakta meydana geldi. 78C hattında çalışan ve Yunus Emre Mahallesi-Fenertepe İETT Garajı seferini yapan 34 TP 7122 plakalı İETT'ye ait körüklü otobüsün, körük kısmında arıza meydana geldi. Yol çalışmaları nedeniyle sulama yapılan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, kaymaya başladı. İçinde bulunan yolcularla metrelerce sürüklenen otobüs, kaldırım çalışmasının yapıldığı alanda bulunan malzemelere çarparak durabildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.