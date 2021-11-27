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Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu - Son Dakika

Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

27.11.2021 16:50

Son dakika haberleri... - Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı Sultangazi'de kararsız sürücünün aniden fren yaparak durması üzerine 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

- Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı

İSTANBUL - Sultangazi'de kararsız sürücünün aniden fren yaparak durması üzerine 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 15.00 sıralarında Sultangazi Habibler Mahallesi Eski Edirne asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy istikametinden Sultangazi istikametine giden 34 FH 1975 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nihat Durak, Habibler mevkii yol ayrımına geldiğinde kararsız kalınca panikleyip aniden fren yaptı. Yol ortasında aniden duran araca, arkadan gelen 5 araç çarptı. Duramayan araçların aniden fren yapan araca çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif şekilde şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Yaralı 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kazaya karışan sürücüler, kazanın kararsız kalan sürücünün aniden durması üzerine meydana geldiğini söyleyerek, "Gelen mala gelsin cana gelmesin. Yaralı vardı o da ambulansla hastaneye kaldırıldı" dediler.

Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu
Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu
Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu
Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu

Nihat Durak, Sultangazi, Habipler, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Sultangazi'de karasız sürücü zincirleme trafik kazasına neden oldu - Son Dakika


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