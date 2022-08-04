Son Dakika | Sultangazi'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
04.08.2022 07:23
Son dakika haber... Sultangazi'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sultangazi'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak'taki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.
Kaynak: AA
Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika
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