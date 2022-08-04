Son Dakika | Sultangazi'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son Dakika | Sultangazi'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

04.08.2022 07:23

Son dakika haber... Sultangazi'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi'de 3 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İsmet Paşa Mahallesi 155 Sokak'taki 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

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Kaynak: AA

Sultangazi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Sultangazi'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son Dakika | Sultangazi'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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