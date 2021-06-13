Sultangazi'de polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki polis aracı ile Ömer Gögen yönetimindeki 34 CFK 618 plakalı otomobil, Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde çarpıştı. Kazada polis aracındaki iki polis memuru ile otomobil sürücüsü Gögen yaralandı. Yaralıların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayağından hafif şekilde yaralan bir polis memuru meslektaşları tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı iki kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler de, polis aracı ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.