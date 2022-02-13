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Son dakika haber | Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı

13.02.2022 23:33

Son dakika haber: İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırdığı için gözaltına alınan 26 şüphelinin tamamı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Sultangazi'de bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine saldırdığı için gözaltına alınan 26 şüphelinin tamamı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde, dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitmiş, adreste alkol kullanan ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırmıştı. Olay yerine gelen destek ekibinde çalışmalarıyla polise saldıran 26 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan 26 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Son dakika haber | Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı
Son dakika haber | Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı

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Sultangazi, Düğün, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Sultangazi'de polise saldırıda gözaltına alınan 26 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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