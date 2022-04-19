SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU

19.04.2022 21:25

SULTANGAZİ'de çıkan silahlı kavgada durakta bekleyen bir kadın bacağından yaralandı.

SULTANGAZİ'de çıkan silahlı kavgada durakta bekleyen bir kadın bacağından yaralandı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi

Olay, akşam saatlerinde Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavga esnasında kurşunlardan biri durakta bekleyen Ş.Ö. adlı kadının bacağına isabet etti. Kavgaya karışanlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan yaralı kadın, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi bulunmazken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayı gören Kenan Dökmetaş, 3-4 el silah sesi duyduk. Dışarı çıktığımızda kadın vurulmuştu. Kadın ayağından vurulmuştu. Bayağı bir kan kaybediyordu ama hafif yaralıydı dedi.

SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU
SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU
SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU
SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE SİLAHLI KAVGADA DURAKTA BEKLEYEN KADIN VURULDU - Son Dakika
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