Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA

01.03.2022 09:31

Son dakika haberlerine göre SULTANGAZİ'de sitenin otoparkına girmeye çalışan otomobil, döndüğü sırada yoldan geçen motosiklete çarptı.

SULTANGAZİ'de sitenin otoparkına girmeye çalışan otomobil, döndüğü sırada yoldan geçen motosiklete çarptı. Motosikletteki 2 kişinin yaralanmasına yol açan kaza güvenlik kamerasına yansırken, aynı yerde yaşanan kazalar site sakinlerini isyan ettirdi. Sitenin önünde toplanan çok sayıda kişi, yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. Lütfi Aykaç Bulvarı'nda oturduğu siteye giriş yapmak için dönüş yapan H.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Kerem Birişik'in kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, sürücüsü Birişik ile arkasında oturan bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası site sakinleri bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Birişik ile beraberindeki arkadaşına ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, otomobil sürücüsünden de kaza ile ilgili bilgi aldı. Kazaya karışan otomobil ve motosiklet, çekiciyle kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye sitenin güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

SİTE SAKİNLERİ KAZA SONRASI CADDEYİ KAPATTI

Karanlık ve yeterli önlemin bulunmadığını öne sürerek kazanın yaşandığı yerde toplanan site sakinleri, yolu kapatarak eylem yaptı. Trafikteki araçların geçişini engelleyerek tepki gösteren site sakinleri, bir süre sonra tekrar yolu açarak eylemlerine son verdi.

"SESİMİZİ DUYURALIM İSTEDİK"

Sitede oturan Aydın İlyas, "Akşam saat 20.00 sıralarında oldu kaza. Son birkaç ayda defalarca oldu bu tip kazalar. Şöyle baktığınızda burası zaten kazaya açık bir yer. Ancak derdimizi anlatamadık. Kaza siteye girmek isteyen site sakini, sipariş getiren motorlu kuryeye çarpıyor. Motoru kullanan çocuk zannediyorum 20'li yaşlarda. Şu anda hayati mücadele veriyor" dedi.

Sitenin girişinin karanlık olması nedeniyle belli olmadığını belirten Serkan Yenipınar, "Yukarıdan kamyonların çok hızlı gelmesi, daha sonra aşağıdan gelenlerin yukarıdan gelenleri görmemesi; haliyle her gün kazaya sebebiyet veriyor. Sabahları öğrenciler alınıyor ama halen bir önlem alınmıyor. Biz burada bir yıldır oturuyoruz. Ne bir ışıklandırma var ne de bir yolun bölünmesi var, ne bir hız yavaşlatıcı var. Ne de bir sinyalizasyon var. Yani burada yaşamın olup olmadığından kimse haberdar değil. Ama halen nedense biz yazılarımızı yazmamıza rağmen mail atmamıza rağmen geri dönüş olmuyor. Bir çözüm yoluna ulaştıramadık. En sonunda yolu kesmekte bulduk sonucu. Kısa bir eylem yaptık kimseyi rahatsız etmeden. Hemen de yolu açtık" şeklinde konuştu.

Bir başka site sakini ise, "Bugün bir komşumuzun başına geldi. Yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin garantisi yok. İnsanların ölmesi mi gerekiyor yolların yapılması için. Caddede önlem istiyoruz. Çünkü girişinin giriş olduğu belli değil. Çıkışının çıkış olduğu belli değil. Araçları park ediyorlar, çıkarken ne sağımızı ne de solumuzu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA
Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA
Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA

YORUMLAR
500
ÜMRANİYE'DE PARK EDERKEN VİTES KARIŞTIRAN SÜRÜCÜ YAYAYA ÇARPTI ÜMRANİYE'DE PARK EDERKEN VİTES KARIŞTIRAN SÜRÜCÜ YAYAYA ÇARPTI YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KÜÇÜK KIZA OTOMOBİL ÇARPTI

Motosiklet, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını vurdu! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
09:51 Toshiba CEO'su Tsunakawa görevinden ayrıldı, yerine Şimado Taro geldi
09:49 Esenyurt'ta kurşun yağmuru! Yaralanan taksici, arabasını hastaneye sürdü
09:43 Savaş çıkınca sipariş iptalleri arttı, para iadeleri devam ediyor
09:42 Putin'in kullandığı ''Bombalar'' hakkında feci iddia: ''Organları buharlaştırıyor!''
09:42 Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan halka "molotof kokteylini böyle kullanın" paylaşımı: Savaşı durdurmak senin elinde, ateş et!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 10:13:38. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... SULTANGAZİ'DE SİTE SAKİNLERİNE EYLEM YAPTIRAN KAZA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement