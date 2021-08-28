Sultangazi'de, sokak düğününde yüksek sesle müzik çalanları uyaran polis ekipleri saldırıya uğradı - Son Dakika

Sultangazi'de yüksek sesle müzik yayını yapıldığı şikayet üzerine sokak düğününe giden polis ekipleri, saldırıya uğradı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Şehit Eyüp Gönen Caddesi'ndeki sokak düğününde yüksek sesle müzik çalındığı şikayeti alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Düğündeki bazı kişiler, kendilerini uyarmaya çalışan polise tepki göstererek, sandalyelerle saldırdı. Bunun üzerine takviye kuvvet isteyen polis ekipleri, saldırganları dağıtmak için havaya ateş etti.

Yaşanan arbedede 4 polis memuru hafif yaralandı. Olayla ilgili aralarında yaşı küçük olanların da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, düğüne gelen polis ekiplerine bazı vatandaşların sandalye ve farklı cisimler atması, polisin de saldırganları dağıtmak için havaya ateş açması yer alıyor.