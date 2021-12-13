İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi'nde bulunan Dökümcüler Sitesi'nde farklı iş yerlerinde çalışan Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı.
Gündüz vakti yaşanan kavgada, taraflar birbirine bıçak, sopa, taş ve demir parçalarıyla saldırıp adeta mahallede terör estirdi.
Kavga anları ise bir vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdıkları, bazı kişilerin elinde bıçak olduğu görülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Bu görüntüler Türkiye'den! Pakistan ve Afgan uyruklu iki grup, bıçak ve sopalarla terör estirdi - Son Dakika