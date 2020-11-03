Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

03.11.2020 15:08
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı, System.String[]

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 3 bloklu sitede yangın çıktı.

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de 3 bloklu sitede yangın çıktı. 7 katlı apartmanı saran dumanlar nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı. Aralarında çocukların da olduğu 30 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde dün 3 bloklu sitenin asansöründe henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan kendi imkanlarıyla çıkanlar oldu. Ancak yoğun duman 7 katlı siteyi sarınca, pek çok aile dairelerinde mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle büyük korku ve panik yaşandı.

UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Yangının başladığı asansördeki alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da 21 dairenin bulunduğu binada mahsur kalan 12'si çocuk toplam 30 kişi ve 3 kediyi merdivenle tahliye ederek, kurtardı. Tahliye edilenlere olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilirken, ciddi biçimde yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Büyük korku yaşadığı görülen kurtarılan kişiler, aşağıda bekleyen yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ HİÇE SAYILDIYangın nedeniyle sokağa dökülen vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri hiçe sayarak sosyal mesafe kuralını unuttu. Görevliler, vatandaşları uyararak yangın yerinden ayrılmalarını istedi.

"KEDİLER DE BİZİM BİR PARÇAMIZ"İtfaiye ekiplerinin 2 kedileriyle birlikte tahliye ettikleri bir site sakini ise, "Birden duman bastırdı. Yangın olduğunu anladım. Apar topar balkona çıktım. Bu kediler de bizim bir parçamız" diye konuştu. Yangına müdahale eden Çetin Keser isimli vatandaş da, "Bir ses geldi. Çocuklar yangın var dediler. Bizde koşa koşa geldik. Arkadaşlardan birkaç tane yangın söndürme tüpü aldık. Asansörün içi yanıyordu. Su ve yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ettik. O esnada itfaiye geldi ve söndürdü" dedi.

Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

Sultangazi, İtfaiye, Kamera, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de yangında mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı - Son Dakika


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