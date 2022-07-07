Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA

07.07.2022 10:19
Son dakika haberleri: SULTANGAZİ'DE YAŞANAN KAVGALAR KAMERADA

Son dakika haberi: SULTANGAZİ'de yaşanan kavgalar amatör kameralara yansıdı.

SULTANGAZİ'de yaşanan kavgalar amatör kameralara yansıdı.

50. Yıl Mahallesi B Caddesi'nde genç bir kız, arkadaşını darp etti. Saçını çekip arkadaşını savuran genç kız, kendilerini uyaran kişilere, 'arkamdan konuşuyor' dedi. Genç kız dakikalarca ağlayarak arkadaşına tepki gösterdi.

KAVGAYI AYIRMAK YERİNE, GÖRÜNTÜLEDİLER

Merkez Habibler Mahallesi'nde bulunan bir okulun bahçesinde buluşan gençlerden ikisi ise kavgaya tutuştu. Diğer arkadaşları ise kavgayı ayırmak yerine, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Kavgayı fark eden bir mahalle sakinin, 'polise haber vereceğim' dediği, gençlerden birinin 'ver abla, şakalaşıyorlar' diye cevap verdiği duyuluyor.

HEM DÖVDÜ HEM DE O ANLARI ARKADAŞINA ÇEKTİRDİ50. Yıl Mahallesi'nde sokak ortasında bir kişi, üç arkadaşı tarafından darbedildi. Darbedilen gencin yardımına sokak sakinleri koşarak, olaya müdahale etti. Yunus Emre Mahallesi'nde ise, bir kişi arkadaşı olduğu düşünülen kişiyi darbetti. Üzerindeki cep telefonunu yanında bulunan arkadaşına veren kişi, o anların fotoğrafını çektirdi. Yaşanan o ilginç anlar ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü: ------------------------Cep telefonu görüntüleri-genç kızı darp etti-okul bahçesinde kavga ettiler-sokak ortasında darp edildi

-hem dövdü hem de arkadaşına fotoğrafını çektirdi


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Kaynak: DHA

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