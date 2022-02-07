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Son dakika haberleri! Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

07.02.2022 17:21
Son dakika haberleri! Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Gelen son dakika haberine göre SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı.

SULTANGAZİ Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında elektrik panosunda yangın çıktı. Paniğe neden olan yangın kısa sürede söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapalı otoparkındaki trafoda saat 16.00'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alan kablolar, patlamaya başladı. Güvenlik personellerinin uyarısıyla yangının çıktığı bölümdeki araçlar, sahipleri tarafından otoparktan alındı. Otoparkı duman kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu paniğe neden olan yangın söndürüldü. Duman tahliyesi yapıldı.


Son dakika haberleri! Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
Son dakika haberleri! Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği - Son Dakika


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