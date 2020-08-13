Suluova ilçesinde, Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Terskakan Nehri'nde oluşan çevresel kirliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin toplantı gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) yapılan toplantıya, Vali Masatlı'nın yanı sıra Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, TSO Başkanı Turgut Aksu, ilgili daire müdürleri, bölgedeki sanayi kuruluşlarının yöneticileri ve yetkililer katıldı.

Masatlı, tarım ve hayvancılıkta ülkenin önemli üretim üslerinden biri olan Suluova ilçesinde bu durumla birlikte çevrenin korunması ve doğal hayat ile ekolojik dengenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemle düşünülmesi gereken bir konu olduğunu, yaşanılan çevrenin miras değil, gelecek nesillere bırakılacak bir emanet olduğunu söyledi.