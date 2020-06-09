Son dakika haberleri | Suluova Devlet Hastanesi diyaliz servisinde cihaz ve yatak sayısı artırıldı - Son Dakika

Suluova Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Taşova, hastanedeki diyaliz servisinde cihaz ve yatak sayısının artırıldığını bildirdi.

Taşova, yaptığı açıklamada, hastanenin her geçen gün geliştirildiğini söyledi.

Hastanenin diyaliz servisinde daha önce 5+1 olan cihaz ve yatak kapasitesi ile ortalama 20-21 hastaya hizmet verdiklerini anlatan Taşova, İl Sağlık Müdürü Öner Nergis'in destek ve çabaları neticesinde yatak kapasitesinin 7+1 olarak tescillendiğini aktardı.

Böylece hizmet verdikleri hasta sayısını 29'a çıkarttıklarını dile getiren Taşova, "Cihaz yetersizliği nedeniyle daha önce başvurup diyalize giremeyen ve sırada bekleyen hemşehrilerimizin hastanemiz diyaliz merkezinde tedavisine başlandı. Ruhsal ve fiziksel olarak çok hassas olan diyaliz hastalarımızı ve yakınlarını ilçe ilçe gezmekten kurtarmış olduk." dedi.