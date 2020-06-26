Son dakika haberleri... Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı
Son dakika haberi... Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 5 ev karantinaya alındı.
Sungurlu'da 5 ev karantinaya alındı
ÇORUM - Çorum'un Sungurlu ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 5 ev karantinaya alındı.
İlçe Hıfzısıhha Kurulu tarafından yapılan açıklama da, "İlçemiz Gürpınar mahallesinde Covid-19 testleri pozitif çıkan ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nce izlenimleri yapılan vatandaşlarımızın izolasyon kurallarına uymadıkları tespit edildiğinden Boğazkale Kaymakamı ve Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman başkanlığında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu üyelerince alınan karar gereği Gürpınar Mahallesi'nde 5 hane karantina altına alınmıştır. Hanelerimizin tüm ihtiyaçları Sungurlu Kaymakamlığımız Vefa Destek Grublarınca karşılanmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:17 Kaynak: İHA
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