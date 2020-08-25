Son dakika haberleri... Sungurlu sosyal hizmet merkezi'nde koronavirüs alarmı

Son dakika gelişmesine göre Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde 8 çalışanın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü'nde 8 çalışanın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Bir gün kapalı kalan merkeze, hizmetin aksamaması için Çorum'dan ekip gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezinde müdür dahil 8 personelin koronavirüs testleri pozitif çıkınca 8 çalışan ile birlikte izole edildiği öğrenildi. Bir gün kapalı kalan Merkez için ilçe yöneticileri devreye girdi. Çorum'dan gönderilen ekip ile Merkez bugün tekrar açıldı. 'Yakınları hastaneye akın etti' Sungurlu Sosyal Hizmetler Merkezinde görevli 8 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bu kişilerin yakınlarıda test yaptırmak için Sungurlu Devlet Hastanesine akın ettiler. - ÇORUM

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:49

Kaynak: İHA

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