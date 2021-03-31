Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada - Son Dakika

Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada

31.03.2021 13:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kameradaADANA'da 1 kişinin öldüğü, biri polis, 2 kişinin yaralandığı sünnet düğünündeki kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada

ADANA'da 1 kişinin öldüğü, biri polis, 2 kişinin yaralandığı sünnet düğünündeki kavgaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 13 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'nde meydana geldi. Davetsiz bir grup, mahallede yapılan sünnet düğününe gitti. Burada havaya ateş açan grup ile düğünü yapan aile ve yakınları arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki gruq, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada bir kişi, karşı gruptan Gürsoy Kaya'yı tabancayla vurup kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru da başına aldığı darbeyle yaralandı. Yaralanan biri polis memuru, 3 kişi, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Kaya, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

VURULMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşı 18'den küçük şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu kavganın; düğün sahibi olduğu öğrenilen C.G.?nin, Kaya'nın yanına giderek, 'Bu mahalle sizin değil. Düğünümüze neden geldiniz" diye sorması üzerine çıktığı belirlendi. C.G.?nin arkadaşı O.D.?nin de kavgaya karıştığı, Kaya'yı kovaladıktan sonra tabancayla defalarca ateş açtığı saptandı. Silahtan çıkan kurşunlarla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kaya'nın, vurulduğundan habersiz kaçmaya devam ettiği tespit edildi. Bu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheliler, polisin yaptığı baskında yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D. ile C.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada
Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada
Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada
Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada
Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada
Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada
Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada
Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada
Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada

Cumartesi, Adana, Polis, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... ADANA Sünnet düğününde çıkan kavgada ölen kişinin vurulma anı kamerada - Son Dakika


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