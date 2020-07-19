Son dakika haberleri... Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 Yeni Malatyaspor: 0 (Maç devam ediyor)
Gelen son dakika haberine göre Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 21:21 Kaynak: İHA
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