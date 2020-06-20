Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor , Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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