Son dakika haberleri! Şüpheli araçta 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şüpheli araçta 10 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
17.11.2020 00:58
Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada park halindeki şüpheli araçta 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada park halindeki şüpheli araçta 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Çalışma kapsamında il merkezinde bir ara sokak üzerinde park halinde görülen şüpheli bir araç belirlendi. Şüpheli araçta arama yapan polis ekipleri 5 parça halinde zulalanmış toplam 10 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler T.A. ve M.A. belirlenerek "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyette ifadeleri alınan 2 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi. - ELAZIĞ
Son Dakika Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan Kanal İstanbul incelemesiyle ilgili konuştu: Benim onayımla devreye girdi Maske takmaları yönünde uyarılan şahıslar, polise taşla saldırdı Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Başbakan Paşinyan'a erken seçim çağrısı yaptı Son Dakika: Bakan Koca, gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu sonrası kısıtlayıcı tedbirlerin işaretini verdi Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Bilim Kurulu'nda konuşulanlar sızdı! Sokağa çıkma dahil 4 kısıtlama gündemde Barcelona'lı Messi, Manchester City'ye gelmek için 2 istekte bulundu Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı