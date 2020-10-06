Son dakika haberleri: Şüpheli şahıslarda tabancalar ve mermiler ele geçirildi - Son Dakika

Adıyaman'da, polis ekiplerinin şüpheli şahıslar üzerinde yapmış oldukları denetimde 3 adet kuru sıkı tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince kent merkezinde şüpheli şahıslara yönelik denetim başlatıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde F.Ü., isimli şahıs üzerinden 1 adet kuru sıkı tabanca 39 adet mermi, F.Ç., isimli şahıs üzerinde 1 adet kuru sıkı tabanca ve 45 adet mermi, S.Ö.S. ve K.S., isimli şahıslardan 1 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 8 adet mermi ele geçirildi. El konulan 3 adet kuru sıkı tabanca ve 92 adet mermi muhafaza altına alınırken şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN