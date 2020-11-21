Son dakika haberleri! Şüphelinin üzerleri aranan tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Şüphelinin üzerleri aranan tabanca ele geçirildi
21.11.2020 15:19
Son dakika haber... Eskişehir'de polis ekiplerinin durumlarından şüphelenerek durdurduğu şahısların birisinin üzerinden 1 adet tabanca ele geçirildi.
Eskişehir'de polis ekiplerinin durumlarından şüphelenerek durdurduğu şahısların birisinin üzerinden 1 adet tabanca ele geçirildi.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Paşa Mahallesinde akşam saatlerinde yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri durumlarından şüphelendiği 2 şahsın üzerini aradı. U. A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 1 adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR
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