Son dakika haberleri... Şüpheyle durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu, evinden de tabancalar çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Şüpheyle durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu, evinden de tabancalar çıktı

01.01.2021 00:09
Son dakika haberleri... Şüpheyle durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu, evinden de tabancalar çıktı, System.String[]

Son dakika haberler: İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Seferihisar'da yürüttüğü devriye sırasında, şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu haplar ve sonrasında evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin Seferihisar'da yürüttüğü devriye sırasında, şüpheli bir şahsın üzerinde uyuşturucu haplar ve sonrasında evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Seferihisar ilçesinde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, Mersinalanı Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında olduğu gözlemlenen S.Ş. isimli şahsın üstünde 8 adet 300 mg'lık uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi. Alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde yapılan kontrolde ise 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet boş şarjör, 9 adet av tüfeği fişeği, 27 adet tabanca fişeği ile bong olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı tespit edildi.

Şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma ve Kullanma" ile "Ruhsatsız Ateşli Silah Bulundurma" suçlarından adli tahkikat başlatıldı. - İZMİR

Son dakika haberleri... Şüpheyle durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu, evinden de tabancalar çıktı

Ruhsatsız Silah, Uyuşturucu, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Şüpheyle durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu, evinden de tabancalar çıktı - Son Dakika


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