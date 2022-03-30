Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı

30.03.2022 17:33
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı

Son dakika haberi: BALIKESİR'de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender Küçük (51), olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürdü.

BALIKESİR'de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen'e (46) çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ender Küçük (51), olayın kaza sonucu yaşandığını öne sürdü. Mahkeme olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar verirken, Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen tanıkların ifadelerini değiştirdiğini iddia etti.

Olay, 7 Ağustos 2021'de meydana geldi. Ankara'dan ailesiyle tatil için Balıkesir'in Erdek ilçesi, Sahil Mahallesi'ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti. Küçük'ün kullandığı tekne, 50 metre mesafede yüzen Elvan Fırat Taşdöğen'e çarptı.

Kolu parçalanan Taşdöğen, kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Olayın ardından Ender Küçük, gözaltına alındı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde müteahhitlik yapan, amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İTİRAZLA TUTUKLANDI, YENİDEN SERBEST KALDI Jandarma ekipleri, Ender Küçük'ün kullandığı sürat teknesine el koydu. Savcı ile bilirkişiler de keşif yaparak görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Şikayetçi avukatının itirazı ile Ender Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Küçük, avukatlarının başvurusuyla serbest bırakıldı.Soruşturmanın sonunda Ender Küçük hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ender Küçük hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık Küçük ile tarafların avukatları ve Taşdöğen'in ailesi salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık Ender Küçük, olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyledi. Savunmanın ardından mahkeme, olay yerinde yeniden keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.'TANIKLAR İFADELERİNİ DEĞİŞTİRDİ'Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen, tanıkların ifadelerini değiştirdiklerini iddia ederek, "Önceki ifadeler ile bugünküler farklı. Dolayısıyla yönlendirilmiş görünüyorlar. Bu durumda mahkemeyi yanıltabilirler. Mesafelerle ilgili bir problem var. Çarpma anındaki mesafeyle ilgili. Sanık ilk günden beri benimle iletişim kurmayı istediğini söylüyor. Ama bana bugüne kadar bir iletişim çağrısı gelmedi, ne avukatıma ne bana. Bir arkadaşları vasıtasıyla ulaşmak istediklerini söylüyor. Oysa Türkiye'de birçok insan bana başsağlığı mesajı diledi. Fakat bu şahısların hiçbirisi, ne mesaj ne de telefon yoluyla ulaşmadı. Detayını avukatım bilir ama bu gibi girişimler sanığın suçunu hafifletme nedeniymiş. Bu nedenle böyle bir ifade verdiler. İnşallah, adalet yerini bulur. İçimiz biraz olsun soğur. Hiçbir şekilde canımızın geri gelmeyeceğini biliyorum. Ne desem boş" diye konuştu.

Eşini kaybettikten sonra evine giremediğini belirten Taşdöğen, "Annemin evinde kalıyoruz. Kapıyı açıp, eve giremiyoruz. Bizim ocağımızı kapattı. Yalnız giden eşim olmadı, bizi de yaşamdan soğuttu" dedi.


Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı
YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' davası kapalı görülecek Son dakika haberi! Metin Gürcan hakkındaki 'casusluk' davası kapalı görülecek Son Dakika | Deva Partili Gürcan'ın yargılandığı dava kapalı görülecek Son Dakika | Deva Partili Gürcan'ın yargılandığı dava kapalı görülecek

Balıkesir, Mahkeme, Ankara, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Sürat teknesi ile ölümde yeniden keşif kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement