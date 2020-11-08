Son dakika haberleri | Suriye'de 4 ABD askerinin öldüğü iddia edildi
08.11.2020 23:29
Son dakika 3. sayfa haberi: Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin Haseke kırsalında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlediği ve saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin Haseke kırsalında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlediği ve saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi.
Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin Haseke ile Deyrizor arasındaki yolunun Markada kasabası yakınlarında ABD askeri aracının geçişi sırasında EYP ile saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 4 ABD askerinin hayatını kaybettiği iddia edildi. - ŞAM
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