Son dakika haberleri | - Suriye'de Kurban Bayramı hazırlıkları - Son Dakika

- Suriye'de Kurban Bayramı hazırlıkları

AZEZ - Türkiye'den Suriye'nin Azez, El Bab ile Cerablus kent merkezi ile çadır kentlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin 800 aile için kurban eti gönderilecek.

Suriye'de iç savaşın başladığı günden bu yana her türlü yardım faaliyetlerini sürdüren İHH, bu Kurban Bayramı'nda da ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmayacak. 400 küçükbaş kurban ile 2 bin 800 aileye ulaşılması hedefleniyor. Hazırlıklarının tamamlandığını belirten Suriye çalışmaları Babusselam medya sorumlusu Abdulsamet Polat, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak her yıl Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da dünyadaki ihtiyaç sahibi insanların yanında durmaya devam ediyoruz. Şu an Suriye'nin Halep kuzeyinde bulunan Azez bölgesindeyiz. Hazırladığımız 400 adet kurbanı Azez, El Bab, Cerablus ve kırsalındaki ihtiyaç sahibi ailelere Kurban Bayramı'nda ulaştıracağız. Bu hususta emeği geçen bağışçılarımıza teşekkür ederiz, Allah razı olsun" dedi.

Suriye halkı, 11. Kurban Bayramı'nı da savaşın gölgesinde geçirecek.