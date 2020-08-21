Suriye'de geçtiğimiz Salı günü bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Salı günü Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği ve 2 askerin yaralandığı duyurulmuştu. Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Miyadin bölgesinde meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle konvoyun etrafında bulunan askerlerin savruldu, bazılarının can havliyle kaçtığı yer alıyor.

Öte yandan patlamanın Rus konvoyunun insani bir yardımdan dönerken yol kenarındaki el yapımı bir patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği bildirilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tahliye ve tıbbi müdahale esnasında tümgeneral rütbesindeki Rus kıdemli askeri danışman aldığı ağır yaralar sonucu hayatını kaybetti" ifadeleri kullanılmıştı. Bakanlığın hayatını kaybeden tümgeneralin ailesine yardım sağlayacağı ve devlet ödülüne layık görüldüğü bildirilmişti. - DEYR EZ ZUR