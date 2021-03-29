Son dakika haberleri: Suriye'deki kamplarda kalan kadınların dramından etkilenip yardım için seferber oldular - Son Dakika

Son dakika haberleri: Suriye'deki kamplarda kalan kadınların dramından etkilenip yardım için seferber oldular

29.03.2021 11:29
Son dakika haberleri: Suriye'deki kamplarda kalan kadınların dramından etkilenip yardım için seferber oldular, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Suriye'de 2011'den itibaren süren iç savaş nedeniyle kamplarda yaşamak zorunda kalanları ziyaret eden Bursalı bir grup kadın, hemcinslerinin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Suriye'de 2011'den itibaren süren iç savaş nedeniyle kamplarda yaşamak zorunda kalanları ziyaret eden Bursalı bir grup kadın, hemcinslerinin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu.

Huzme İlim ve Kültür Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi gönüllüleri, geçen hafta Afrin, Azez ve İdlib'deki kampları ziyaretlerinde, kadınların bazı hijyen ürünlerinden mahrum olduklarını belirledi.

Gönüllüler, savaş nedeniyle yakınlarını kaybeden, evlerinden bir parça eşya bile alamadan ayrılan kadınların, saçlarına aylarca tarak bile değmediğini, birçok ihtiyaçları karşılanmasına rağmen temel hijyen paketlerinden yoksun kaldıklarını öğrenince kampanya başlattı.

Yoğun katılım sağlanan kampanya kapsamında hazırlanan çocuk ve hasta bezi, tırnak makası, tarak, krem, sabun, şal ve bez maskenin yer aldığı 5 bin hijyen paketi Suriye'ye gönderildi.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hatice Kaptan, AA muhabirine, "yardım" denildiğinde genelde akla yiyecek, kıyafet ya da yakacak geldiğini ancak bölgedeki kadınların bunların ötesinde de ihtiyaçları olduğunu tespit ettiklerini dile getirdi.

Savaş mağdurlarının yıllardır kamplarda yaşadığına işaret eden Kaptan, "Kadınların özel ihtiyaçlarını temin edebilecekleri yerler olmadığı için bizim bunları da düşünmemiz gerekiyor. Düzenlenen kampanyayla 5 bin hijyen paketi hazırlandı. Bunların içinde tarak, vazelin, tırnak makası, sabun var." diye konuştu.

Kaptan, kadınların savaş ortamında büyük dramlar yaşadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bombaların düştüğü bir ortamda, evinizden çıkmak zorundasınız ve alabileceğiniz eşya, çok sınırlı sayıda. Suriye içinde de birçok defa yerinizi değiştirip göç ediyorsunuz. Biz, orada tırnak makası bulamadıkları için taşlara tırnaklarını sürterek kısaltmaya çalışan kadınlara şahit olduk. Çok küçük bir şey belki ama çok büyük bir ihtiyaç. Şartların zorluğundan, soğuktan ve su yokluğundan çocukların ellerinin, yüzlerinin kaskatı olduğunu gördük. O yüzden vazelin de çok önemli. Paketi ellerine aldıklarında sevinmelerine vesile olmasını umut ediyoruz.

"Saçlarını taramaya, tırnaklarını kesmeye ihtiyaçları var"

Huzme İlim ve Kültür Derneği Başkanı Bükrenur Aktaş da kampları ziyaret ettiklerinde dertlenip döndüklerini dile getirerek "Oradaki çadır kentin hali, kamp bölgesindeki insanların durumları, vaziyetleri, çok daha fazla koşturmak, ihtiyaçları karşılamak gerektiğini bize hissettirdi." dedi.

Eğitim ve hijyen noktasında çok daha fazla çalışılması gerektiğini fark ettiklerini ve hemen bir yardım tırı hazırlığına giriştiklerini anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Bilinçli bir kitlemiz var. Duyuru yaptık ve bu duyuru vesilesiyle insanlar, yardımlarını gönderemeye başladı. Bu noktada İHH ile beraber çok güzel bir hijyen paketi oluşturduk. Paketleme yaptık. Bunlardan biri, çocuk bezi. Üç bez grubunu dahil ettik. Hasta bezi de var içinde. Sabuna ihtiyaç var. Temizlik, hijyen şartları çok zorlu. Sabun, tırnak makası ve tarak koyduk. Orada kadınlar, çocuklar yaşıyor ve saçlarını taramaya da ihtiyaçları var. Biz, sadece yiyecek, içecek yardımıyla insanların ihtiyaçlarının giderildiğini sanıyoruz. Halbuki çok fazla çeşitli ihtiyaçları var. Bizim gibiler aslında. Saçlarını taramaya, tırnaklarını kesmeye ihtiyaçları var. O yüzden hijyen paketinin içine bunları koyduk. Vazelin de ekledik. Şal, maske de var."

Aktaş, yardım paketlerinin özenle hazırlanarak bölgeye gönderildiğini sözlerine ekledi.

Suriye, Savaş, Bursa, İHH, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Suriye'deki kamplarda kalan kadınların dramından etkilenip yardım için seferber oldular - Son Dakika


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