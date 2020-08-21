Son dakika haberleri... Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor

Son dakika ekonomi haberi: Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor Oyun geliştiricisi Suriyeli girişimci Türkiye'den dünyaya açılıyor Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli yazılımcı Mohammed Dayoub, mobil oyun geliştirerek...

Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor

Oyun geliştiricisi Suriyeli girişimci Türkiye'den dünyaya açılıyor

İSTANBUL - Suriye'deki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli yazılımcı Mohammed Dayoub, mobil oyun geliştirerek dünyaya pazarlıyor. Yazılımcı Dayoub'un geliştirdiği 'Traffic Tour' ve 'Motobike' adlı oyunlar 50 milyon indirme rakamına ulaştı.

2011 yılında Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen yazılımcı Mohammed Dayoub, bilgi birikimini Türkiye'de kullanıyor. Dayoub, kurduğu yazılım şirketiyle mobil oyun geliştirip yurt dışına pazarlıyor. 2016 yılında şirket kuran Dayoub'un geliştirdiği 'Traffic Tour' ve 'Motobike' adlı oyunlar 50 milyon kişi tarafından yüklendi.

"Cebimde 5 kuruş param yoktu"

Suriye'deki imkansızlıklardan dolayı Türkiye'de hedeflerine koşan Mohammed Dayoub buradaki girişimiyle ilgili, "Suriye'de başlayan savaş ve halka uygulanan baskılar nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye 2011 yılında geldiğimde cebimde 5 kuruş param yoktu. Oyun geliştirme işine merakım eskiden beri vardı. Araba sürme oyunları geliştirmeye başladık. Suriye'de bir girişim yapma imkanı yoktu. Türkiye'ye geldiğimde buradaki imkanların çok iyi olduğunu gördüm. Büyük şirketlerle irtibata geçme imkanı yakaladım" dedi.

"Türkiye'yi dünyaya açılan kapı olarak görüyoruz"

İstanbul'da kurdukları şirketin yatırımcıların ilgisini çektiğini de belirten Dayoub, "İstanbul'da kurduğumuz şirkette oyun geliştirmeye başladık. Geliştirdiğimiz oyunlar yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Yurt dışından yatırımcılar ile irtibat halindeyiz. Türkiye'yi dünyaya açılan kapı olarak görüyoruz. Türkiye'de şirketi kurduğumuzda 15 kişi çalışıyordu, sağladığımız istihdam sayısını sürekli arttırıyoruz. Geliştirdiğimiz oyun ile şirketimiz yaklaşık 6 milyon lira gelir sağladı. Türk ve Ürdünlü şirketlerden yatırım talebi geldi. Şuan yeni projelerimiz var 50 milyon olan indirilme sayımızı 250 milyona çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İşlerini büyütmek için çalıştıklarını ama bazı zorluklarla karşılaştıklarını da dile getiren Dayoub, "Türkiye'de işlerimizi daha da büyütmek istiyoruz fakat bazı sorunlar yaşıyoruz. İl dışına çıkmada problemler yaşıyoruz. Ülke dışında fuarlara katılmamız gerekiyor, ülke dışına da çıkabilme de sorunlar yaşıyoruz. Türkiye'den Suriyeli girişimcilere, iş insanlarına bazı sorun yaşanılan konularda yardımcı olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Suriyeli girişimciye yatırım alması gibi konularda sivil toplum kuruluşu Building Markets destek oldu. Küçük ve orta ölçekli şirketlere destek olan Building Markets temsilcisi Mohannad Altay da yaptığı açıklamada "Herhangi bir ticaret güdümü olmayan 2004'te kurulan bir şirkettir. Savaşlardan veya doğal afetlerden zarar gören ülkelerle çalışıyoruz. Orta ölçekli ya da az gelirli şirketlerle çalışıyoruz. Bu şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya çalışıyoruz" sözlerini ifade etti.

(MRT-ACÖ-E)

Son dakika haberleri... Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor

Türkiye, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 11:35

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Suriye'deki karışıklıktan kaçıp Türkiye'ye sığındı, şimdi oyun geliştirip dünyaya pazarlıyor - Son Dakika Ekonomi
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