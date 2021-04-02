Suriye'deki savaş mağdurlarını ve göçü anlatan "Geri Dönüş" filminin galası yapıldı - Son Dakika

Suriye'deki savaş mağdurlarını ve göçü anlatan "Geri Dönüş" filminin galası yapıldı

02.04.2021 22:53

Mülteci kampından tersine doğru işleyen kurguyla evine dönen Suriyeli bir gencin hikayesinin anlatıldığı, Gökay Süngü'nün yazıp yönettiği "Geri Dönüş" (Return) filmi, sinemaseverlerle buluştu.

Mülteci kampından tersine doğru işleyen kurguyla evine dönen Suriyeli bir gencin hikayesinin anlatıldığı, Gökay Süngü'nün yazıp yönettiği "Geri Dönüş" (Return) filmi, sinemaseverlerle buluştu.

The Soul Production'ın yapımcılığını üstlendiği filmin galası, Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, burada yaptığı konuşmada yönetmenin hem müzik hem de sinema alanında başarılı biri olduğunu, filmde kötülüklerin durması ve iyiliklerin öne çıkmasının işlendiğini söyledi.

Filmin kurgusunu başarılı bulduğunu dile getiren Demircan, "Çok güzel bir film diye düşünüyorum. Bir sanatçının iki kabiliyeti vardır. Bir; sanatçı kabiliyeti. Müzisyendir, aktördür, ediptir ama onun bir kabiliyetinin daha olması lazım, yaşadığı toplumun duygusunu hissetmesi. Bizim milletimiz böyle bir nimettir. Paylaşan, kötülüğü istemeyen, iyiliği isteyen ve zorda olanın yanında olan bir milletiz. Kendimizle iftihar edebiliriz, yanı başımızdaki bu büyük felaketi milletçe göğüsledik." değerlendirmesini yaptı.

Demircan iyiliğin, tevazu, paylaşmak, kötülere ve bencillere karşı durmak anlamına da geldiğinin altını çizerek, "Onlar kendi çıkarları için bütün dünyayı yakabilirler. Ama biz istesek de yapamayız. Dolayısıyla bu akşam gerçek bir kültür sanat akşamı." diye konuştu.

"Kulaklarımızda Halep'in türküleri var"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'nun sinema, kültür, sanat ve müzik alanında kıymetli sanatçılara ev sahipliği yaptığını belirterek, "Beyoğlu Belediyesi olarak elimizden gelen imkanlar nispetinde sinema, tiyatro ve müzik sektörüne gerek akademik anlamda gerekse icra edilecek sanat ve performanslar bakımından yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Yıldız, filmin Suriye'deki göçü konu aldığını anımsatarak, "Halep 100 yıl önce dedelerimizin ikametgahının olduğu bir yer. Oradaki yaşanmışlıklar bize gerçek bir hikaye olarak paylaşıldı. Kulaklarımızda Halep'in türküleri halen var." dedi.

Suriye'de yaşanan savaşın Türkiye'yi de etkilediğine değinen Yıldız, "Bu tür felaketlerin yaşanmaması, yaşandığında izlenmesi gereken yol haritası konusunda ve orada yaşanmışlıkların oradaki trajedilerin kamuoyuna, bütün dünya efkarıumumiyesine duyurulması bakımından tabii ki sanat devreye giriyor, sinema devreye giriyor. Burada ciddi bir emek olduğunu ifade etmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Gökay Süngü ise "Umarım burada size dinlettiklerimiz ve izlettiklerimizle bütün dünyaya barışın iletilmesi üzere bir etkileşim olur." dedi.

Doğru işler yapmanın önemine dikkati çeken Süngü, "Biz inşallah hep doğru yapan, iyi davranan, yalan söylemeyen, yani doğruyu söyleyen insanlar oluruz. Memlekete, dünyaya hayırlı insanlar oluruz." diye konuştu.

Filmde rol alan Dolapdere Big Gang grubu ile şarkıcı Sekine'nin konser verdiği geceye, filmin oyuncularından Havva Şevval Ergel ve Linet'in yanı sıra sinema ve sanat dünyasından isimler de katıldı.

Program, mülteci kampından tersine doğru işleyen bir hikayeyle evine dönen bir gencin yaşadıklarının anlatıldığı yaklaşık 20 dakikalık filmin izlenmesiyle sona erdi.

Suriye'deki savaş mağdurlarını ve göçü anlatan Geri Dönüş filminin galası yapıldı
Suriye'deki savaş mağdurlarını ve göçü anlatan Geri Dönüş filminin galası yapıldı
Suriye'deki savaş mağdurlarını ve göçü anlatan Geri Dönüş filminin galası yapıldı
Suriye'deki savaş mağdurlarını ve göçü anlatan Geri Dönüş filminin galası yapıldı

Suriyeli, Mülteci, Suriye, Süngü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'deki savaş mağdurlarını ve göçü anlatan 'Geri Dönüş' filminin galası yapıldı - Son Dakika


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