Suriye'de sivillere yönelik bombalı saldırı: 14 ölü - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla sivil halka yönelik saldırı düzenlendi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 kişi öldü, 50'den fazla kişi de yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları Bab'daki hastanelere nakletti.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTABİLİR

Bölgeye intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri enkaz altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor. Patlamanın ardından, çevrede geniş çaplı maddi zarar oluştu.

Öte yandan, Bab ilçe merkezinde önceki gün yerel güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasında gerçekleşen patlamada da 2 kişi ölmüş, 7 kişi yaralanmıştı. Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.