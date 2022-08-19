Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 9 sivil öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 9 sivil öldü

19.08.2022 11:54
Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 9 sivil öldü

Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezine yapılan füzeli saldırıda ilk belirlemelere göre 9 sivil öldü, 15 sivil yaralandı.

Askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab'da, ilçe merkezi füzelerle hedef alındı.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı ilçe merkezine gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında çocukların bulunduğu 9 sivil hayatını kaybetti, 15 sivil yaralandı.

Saldırının kaynağı konusunda incelemeler sürüyor.

Bab ilçe merkezi Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

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Kaynak: AA

Suriye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 9 sivil öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine füzeli saldırıda 9 sivil öldü - Son Dakika
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