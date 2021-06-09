Rusya'nın, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab ( Kobani ) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yüzlerce unsuru bulunuyor.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri 'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi.

??????? Beşşar Esed rejiminin Haseke'deki Medya Ofisi Sorumlusu Fadıl Hammad da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın mayın patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgede meydana gelen patlama sonucu yaralanan Rus askerleri, olay yerine yakın bir sağlık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye sınırı yakınında yer alan Dırbasiye ilçesinde Rus devriyesi seyir halindeyken bir mayın patladı.

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