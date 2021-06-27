Son dakika gündem: HATAY'DA, SURİYE'DEKİ ORMAN YANGINI TEDBİRİ - Son Dakika

SURİYE'nin Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanlar, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden de görüldü.
Yayladağı ilçesinin karşısında bulunan Lazkiye kentinde 3 farklı bölgedeki ormanlık alanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar, sınırın Türkiye tarafından da görüldü. Alevlerin Türkiye topraklarına sıçrama ihtimaline karşı sınırdaki askeri bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.
Kaynak: DHA
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