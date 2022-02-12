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Son dakika haberleri: Suriye'ye terör örgütü PKK'dan bombalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Suriye'ye terör örgütü PKK'dan bombalı saldırı: 3 yaralı

12.02.2022 21:32
Son dakika haberleri: Suriye'ye terör örgütü PKK'dan bombalı saldırı: 3 yaralı

Son dakika habere göre Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK militanları tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK militanları tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus kentinde terör örgütü PKK militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybının bulunmadığı ancak 2'si çocuk 3 sivilin yaralandığı bildirildi. Yetkililer saldırıda yaralananların Cerablus kentindeki bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

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bombalı saldırı, Suriye, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Suriye'ye terör örgütü PKK'dan bombalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Suriye'ye terör örgütü PKK'dan bombalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika
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