Son dakika haberleri: Suriye'ye terör örgütü PKK'dan bombalı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentinde terör örgütü PKK militanları tarafından düzenlenen bombalı saldırı sonucu 2'si çocuk 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin Halep şehrine bağlı Cerablus kentinde terör örgütü PKK militanları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda can kaybının bulunmadığı ancak 2'si çocuk 3 sivilin yaralandığı bildirildi. Yetkililer saldırıda yaralananların Cerablus kentindeki bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)