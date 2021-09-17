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Suriyeli 71 çocuğun zorla dilendirilmesi davasında tutuklu kalmadı - Son Dakika

Suriyeli 71 çocuğun zorla dilendirilmesi davasında tutuklu kalmadı

17.09.2021 12:35
Suriyeli 71 çocuğun zorla dilendirilmesi davasında tutuklu kalmadı, System.String[]

İSTANBUL'da Suriye'den getirilen ve yaşları 3 -17 arasında değişen 71 çocuğun zorla dilendirilmesine ilişkin 3'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, örgüt lideri Abdo Hammud ile örgüt yöneticisi 2 sanığın adli kontrolle tahliyelerine karar verildi.

İSTANBUL'da Suriye'den getirilen ve yaşları 3 -17 arasında değişen 71 çocuğun zorla dilendirilmesine ilişkin 3'ü tutuklu 15 sanığın yargılandığı davada, örgüt lideri Abdo Hammud ile örgüt yöneticisi 2 sanığın adli kontrolle tahliyelerine karar verildi. Böylece duruşmada tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar  Abdo Hammud, Ahmed Hammud ve Yusef Hammud katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu. Tutuklu sanıklar, "Allah'a sığınıyoruz, af diliyoruz. Tahliyemizi talep ediyoruz" dediler. Mahkeme heyeti, üç tutuklu sanığın haftada bir kez en yakın polis merkezinde imza vermeleri şartı uygulayarak tahliye edilmelerine karar verdi. Heyet, mağdur çocukların adresinin tespiti için İl Göç İdaresi ve Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılmasına da hükmetti. Duruşma ertelendi.

İDDİANAMEİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Suriye'deki iç çatışma ve krizler sonrasında 2011 yılından itibaren Türkiye'ye kitlesel olarak sığınmacıların geldiği, tüm şehirlerde sığınmacı bulunduğu, İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde ikamet ettikleri anlatıldı. Sığınmacıların zor koşullarda yaşamlarını sürdürmeleri nedeniyle ülkemizde terör, yasa dışı faaliyetlerin ve asayiş olaylarının figüranı olabilecek durumda oldukları kaydedilen iddianamede, bu kapsamda ülkemize gelen sığınmacıların insan ticareti suçunun potansiyel kurbanları olduğu ifade edildi. İddianamede, "Suç örgütlerinin oluşturduğu organizasyonlarda Suriye'deki savaştan kaçan ailelerin çocuklarını kullanarak insan ticareti suçu kapsamında, ülkemize getirilerek başta İstanbul ve ilçelerinde zorla dilendirilmek suretiyle kendilerine haksız kazanç temin ettikleri ve böylelikle ülke ekonomisi ve vatandaşlarımızı zarara uğrattıkları bilinmektedir" denildi. Şüphelilerin Suriye'den mağdur çocukları getirerek zorla dilendirdikleri, çalışmayanları dövdükleri kaydedildi. GSM hatlarının teknik takip sonucu belirlenen Sultangazi'de 9 ayrı adrese eş zamanlı adrese 28 Eylül 2020'de operasyon düzenlendiği anlatıldı. İddianamede, örgüt lideri şüpheli Abdo Hammud ile örgüt yöneticisi şüpheliler Ahmed Hammud, Yusef Hammud, Hasan Hammud'un  "İnsan ticareti yapma", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma"  suçlarından toplam 570 yıldan 858 yıla kadar hapis istendi. Örgüt üyesi olan diğer 11 sanığın da "Suç örgütüne üye olma" ve "insan ticareti yapma" suçlarından 569 yıldan 855 yıla kadar hapsi talep edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mayıs ayında görülen duruşmada, tutuklu 13 sanıktan 10'unun tahliyesine karar verilmişti.


- İstanbul

İstanbul, Mülteci, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli 71 çocuğun zorla dilendirilmesi davasında tutuklu kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli 71 çocuğun zorla dilendirilmesi davasında tutuklu kalmadı - Son Dakika
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