Son dakika haberleri: Suriyeli iş insanından Maarif Vakfı'na 1150 tablet - Son Dakika

Batrani, bağışın, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile koordineli olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

Batrani, söz konusu tabletleri, pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitimine katkıda bulunmak üzere bağışladığını söyledi.

AA muhabirine konuşan Batrani, bağışladığı tabletlerin Türk Hava Yolları 'na ait bir uçakla bugün Türkiye'ye ulaşacağını belirtti.

Katar 'da ikamet eden Suriyeli iş insanı Ahmed el-Batrani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime destek vermek amacıyla Türkiye Maarif Vakfı'na 1150 tablet bağışladı.

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