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Son dakika haberleri... SURİYELİ MUHAMMED SELMO'YU DÖVÜP DEREYE ATANLARIN CEZASI BELLİ OLDU - Son Dakika

Son dakika haberleri... SURİYELİ MUHAMMED SELMO'YU DÖVÜP DEREYE ATANLARIN CEZASI BELLİ OLDU

04.06.2021 10:49

Son dakika haberine göre BAHÇELİEVLER'de Suriyeli Muhammed Selmo'yu önce gasp edip ardından da dere yatağına atan sanıklar hakkında karar çıktı.

BAHÇELİEVLER'de Suriyeli Muhammed Selmo'yu önce gasp edip ardından da dere yatağına atan sanıklar hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti 3 ayrı suçtan, 3 sanığa 16 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki Muhammed Selmo katılırken tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç ve sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. İlk celse şikayetinden vazgeçen Suriye uyruklu Muhammed Selmo, sanıkların para aldığına dair beyanını geri aldı, mahkemeye iftira attığını içeren bir dilekçe sundu.

ÜZERİMİZE ATILAN SUÇ ÇOK AĞIR

Son sözleri sorulan sanıklardan Serkan Koç, 'Biz daha askerliğimizi yapmadık. Üzerimize atılan suç çok ağır. Tahliyemi istiyorum dedi.

Sanık Ahmet Kürşat Çakır, 'İlk ifadelerimi tekrar ederim diyerek tahliyesini istedi. Görkem Bedir ise, 'Dosyada gasp deniyor ama biz gasp yapmadık. Geleceğimle oynanmasını istemiyorum. Tahliyemi istiyorum dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Kürşat Çakır, Görkem Bedir, Serkan Koç hakkında ayrı ayrı olarak 'Mala zarar verme' suçundan düşme verirken, her ne kadar 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçunda dava açılmış olsa da suçun işleniş şekli bakımında suçu 'Yaralama' olarak değiştirdi. Mahkeme, 'Silahla yaralama' suçundan 2 yıl 4 ay 3 gün, 'Cebir kullanarak silahla birden fazla kişiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıl, 'Nitelikli yağma' suçundan 9 yıl 2 ay toplamda her sanık için ayrı ayrı 16 yıl 6 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Firari sanık Yakup Eren hakkında ise dosyasının ayrılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, 7 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen olayın tesadüfen yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildiği belirtildi. İddianamede müştekinin, Serkan Koç'u emniyette teşhis ettiği, Serkan Koç'un alınan ifadesinde diğer iki şüpheli Ahmet Kürşat ve Görkem'in de olay içerisinde olduğunu ifade ettiği belirtildi. Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre ise Muhammed Selmo'nun vücudunda orta düzeyde 3 kırığın olduğu kaydedildi. Savcılık, Muhammed Selmo'nun rızası dışında arabasına el konulup, zarar verildiği ve başına silah dayandığı gerekçeleriyle 4 şüpheli hakkında 'Birden fazla kişi tarafından silahla cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar 'Nitelikli yağma' suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar, 'Mala zarar verme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 52 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Son dakika haberleri... SURİYELİ MUHAMMED SELMO'YU DÖVÜP DEREYE ATANLARIN CEZASI BELLİ OLDU
Son dakika haberleri... SURİYELİ MUHAMMED SELMO'YU DÖVÜP DEREYE ATANLARIN CEZASI BELLİ OLDU
Son dakika haberleri... SURİYELİ MUHAMMED SELMO'YU DÖVÜP DEREYE ATANLARIN CEZASI BELLİ OLDU
Son dakika haberleri... SURİYELİ MUHAMMED SELMO'YU DÖVÜP DEREYE ATANLARIN CEZASI BELLİ OLDU

Kürşat Çakır, Suriyeli, Mahkeme, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SURİYELİ MUHAMMED SELMO'YU DÖVÜP DEREYE ATANLARIN CEZASI BELLİ OLDU - Son Dakika


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