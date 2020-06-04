Son dakika haberleri: Suriyeli mültecilere startup desteği - Son Dakika

Son dakika haberleri: Suriyeli mültecilere startup desteği

Son dakika haberleri: Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyo-ekonomik hayata entegrasyonuna katkı yapmayı hedefleyen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ENHANCER) için düğmeye basıldı.

Son dakika haberleri: Suriyeli mültecilere startup desteği, System.String[]

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyo-ekonomik hayata entegrasyonuna katkı yapmayı hedefleyen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ENHANCER) için düğmeye basıldı.Proje ile ilgili konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez "Projeyi Kalkınma Ajansları uygulayacak. Suriyeli dostlarımız arasında startuplar çıkaracağız. Türkiye'nin teknolojik altyapısı buna uygun" dedi.


Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sosyo-ekonomik hayata entegrasyonuna katkı yapmayı hedefleyen Sürdürülebilir Sosyo - Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi (ENHANCER) için düğmeye basıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez "Bölgelerde Kalkınma Ajansları'nın da desteğiyle koruma altındaki Suriyeli için yeni bir proje başlatıyoruz. Kalkınma Ajanslarımız proje yapma konusunda çok tecrübeli ve başarılı. Özellikle teknoloji ile ilgili projeler üzerine çalışılacak. Suriyeli dostlarımız startup yapmak istiyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Türk ortakları da olacak. Yeni bir iş fikrine sahip geçici koruma altındaki Suriyeliler ile bizim vatandaşlarımız projeye başvuracak. Ayrıca teknoloji merkezleride bu projeye başvurabilecek. Oradaki destek bekleyen girişimciler, yeni fikri olanlar bu projeden yararlanacak. Projenin dijital ekonominin çok konuşulduğu bu günlerde yeni girişimcilerin önünü açacağını, ekonomiye katkı sağlanacağını düşünüyoruz."


Avrupa Birliği'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'deki göçmenlerin iş piyasalarına erişimi arttıran projelere destek verdiğini belirten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger "Bu proje onların entegrasyonu geliştiren politikaları destekliyor. Bu yüzyılda ülkelerin ekonomik performansları ve inovasyondaki başarıları dijital teknolojilerdeki attığı adımlara bağlı. AB bu proje ile Türkiye'de dijital ekonominin gelişmesine de destek verecek" diye konuştu.


Projenin destekçisi Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkez (ICMPD) Başkanı Michael Spindelegger ise "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin


İyileştirilmesi Projesi" dijital açılış toplantısına katılan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasına şöyle devam etti; "Proje Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. Yaklaşık 26.4 milyon avroluk bütçesi var. Proje ile Suriyeli göçmenlerin iş kurmaları ve işlerini geliştirmeleri hedefleniyor. Böylece iş işgücüne katılımları sağlanacak ve sosyo-ekonomik yaşama entegre olacaklar."


Projenin, ICMPD'nin uluslararası göç ve yerel ekonomik kalkınmaya girişimcilik odaklı bir yaklaşımla tasarlandığını belirten Spindelegger, Türk ve Suriyeli göçmen müteşebbislerin birlikte hareket ederek ulusal ve global pazarı hedeflemesinin amaçlandığını, bunun basarilmasi için de, projede yüzde 60 - yüzde 40'lık Suriyeli göçmenler lehine bir katılım şartı geliştirildiğini sözlerine ekledi. Kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik açısından katılımcıların 18-44 yaşları arasından seçilmesi şartı öngörülen projede, ayrıca yüzde 30 kadın kotası uygulaması da getirildi.


1993 yılında kurulan, Türkiye'nin de 2018'de üye olduğu ICMPD, Türkçe adıyla Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi, kuruluş amacını yenilikçi, kapsayıcı ve sürdürülebilir göç politikalarının geliştirilmesi, kapasite arttırma faaliyetleriyle desteklenmesi; göç yönetimi alanında devletler arası istişarelere imkan tanıyacak platformlar oluşturulması olarak tarif ediyor. On yedi üyesi olan, doksan ülkede, Afrika, Asya, Ortadoğu gibi dünyanın farklı coğrafyalarında faaliyet gösteren ICMPD Türkiye'deki projelerini "Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörlüğü" çatısı altında bulunan Ankara Ofisi aracılığıyla uygulamakta; Ofis "ENHANCER" projesinin yanı sıra Türkiye'de halihazırda altı proje yürütmektedir.


ICMPD tarihinin en yüksek bütçeli projelerinden biri olan ENHANCER'ın bütçesinden yaklaşık 12,1 milyon avro girişimcilere ve yerel kurumlara sağlanacak hibe destekleri için tahsis edildi. Proje İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay olmak üzere on bir ilde, kırk sekiz aylık bir süreyle yürütülecek.


Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Halil Afşarata da ICMPD ile sık sık bir araya geldiklerini belirterek "Projeyi Kalkınma Ajansları üstlenecek. Çok büyük deneyimleri var. Bir de projenin ekonomik boyutunun yanısıra insanı boyuta da olduğunu hatırlamalıyız" değerlendirmesini yaptı. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 08:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Suriyeli mültecilere startup desteği - Son Dakika Ekonomi

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