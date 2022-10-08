Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz Asım Taş'ın, hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Kurtarma ekiplerince araçlardan çıkarılan Berat Altundaş (8), Mehmet Sabri Kuş (20), Bayram Demir (41) ve kamyon sürücüsü Ahmet Erdem (45) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Suruç'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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