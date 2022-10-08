Suruç'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Suruç'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

08.10.2022 08:11

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı şiddetli kazada 40 yaşındaki Yılmaz Asım Taş hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Yılmaz Asım Taş (40) hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.

KAMYON ŞARAMPOLE GİRDİ

Şanlıurfa'nın Suruç Payamlı Mahallesi 43'ünci kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmet Erdem'in kullandığı pamuk yüklü kamyon, Yılmaz Altındaş'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle pamuk yüklü kamyon şarampole girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Suruç'ta pamuk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı:1 ölü, 4 yaralı

1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ AĞIR YARALI

Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz Asım Taş'ın, hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Kurtarma ekiplerince araçlardan çıkarılan Berat Altundaş (8), Mehmet Sabri Kuş (20), Bayram Demir (41) ve kamyon sürücüsü Ahmet Erdem (45) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Suruç'ta pamuk yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı:1 ölü, 4 yaralı
Suruç'ta kamyon ve otomobil çarpıştı! Kamyonun şarampole girdiği kazada: 1 ölü 4 yaralı
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Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suruç'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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