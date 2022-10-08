Suruç'ta kamyon ve otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde pamuk yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada Yılmaz Asım Taş (40) hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç Payamlı Mahallesi 43'ünci kilometresinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ahmet Erdem'in kullandığı pamuk yüklü kamyon, Yılmaz Altındaş'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle pamuk yüklü kamyon şarampole girdi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde otomobilde bulunan Yılmaz Asım Taş'ın, hayatını kaybettiğini 4 kişinin de yaralandığını belirledi. Kurtarma ekiplerince araçlardan çıkarılan Berat Altundaş (8), Mehmet Sabri Kuş (20), Bayram Demir (41) ve kamyon sürücüsü Ahmet Erdem (45) kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavilerine başlanılan yaralılardan 2 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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