Son dakika haberleri | Sürücü adaylarına son ders jandarmadan - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Sürücü adaylarına son ders jandarmadan

18.10.2022 13:03
Son dakika haberleri | Sürücü adaylarına son ders jandarmadan

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'de jandarma ekipleri, yeni ehliyet alacak olan aday sürücülere "Son Ders Jandarmadan" sloganıyla trafik eğitimi verdi.

İzmir'de jandarma ekipleri, yeni ehliyet alacak olan aday sürücülere "Son Ders Jandarmadan" sloganıyla trafik eğitimi verdi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilk defa sürücü belgesi alacak aday sürücülere "Son Ders Jandarmadan" sloganıyla bir eğitim programı düzenledi. Bergama ve Menderes ilçe Jandarma Komutanlığında görevli jandarma ekipleri, ilçe milli eğitim müdürlükleri, sürücü kursları ile koordineli olarak yapılan programda aday sürücülere, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Aday sürücülerin direksiyon sınavı öncesi gerçekleştirilen etkinlikte ekipler, başta trafik kuralları olmak üzere, sürücülerin nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda önemli bilgiler aktardı.

Eğitimlerin, il genelinde devam edeceği bildirildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Sürücü adaylarına son ders jandarmadan - Son Dakika

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