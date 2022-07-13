Son dakika haber: Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı

13.07.2022 11:14

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Diyarbakır'da iki sürücü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Elinde silahıyla aracından çıkan bir şahıs, diğer sürücüyü kovaladı.

Kovaladığı sürücüyü yakalayamayan kızgın şoför, kendi arabasından inen kadını cadde ortasında tokatladı, ardından kaçan sürücünün aracına kurşun yağdırdı. Aracı kurşuna dizen şahsı yoldan geçen polisler suçüstü yakaladı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, önceki gece Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yol kenarında duran sürücülerden biri silahına davranınca diğer sürücü aracını bırakarak kaçtı, silahlı şahıs ise küfürler ederek tabancayla peşine düştü. Yakalayamayınca geri dönen şoför, kendi aracından inen kadını cadde ortasında tokatladı, ardından kaçan sürücünün aracına kurşun yağdırdı. O anda yoldan geçen polisler şahsı suçüstü yakaladı. Şahıs, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay neticesinde ölü ya da yaralı olmazken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı. Korku dolu o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

(Murat Başal - İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber: Sürücüler tartıştı, silahla aracı kurşunlarken suçüstü yakalandı - Son Dakika
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