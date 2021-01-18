Son dakika haberleri... Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kamerada - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kamerada
18.01.2021 12:08
Son dakika haberlerine göre - Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kamerada Bahçelievler'in ara sokaklarında kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.
- Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kamerada
İSTANBUL - Bahçelievler'in ara sokaklarında kayganlaşan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücülerin yokuşu çıkmakta zorlanarak geri döndüğü görüldü.
Yenibosna Merkez Köyaltı Sokak'ta sabah işlerine gitmek üzere direksiyon başına geçen sürücüler zor anlar yaşadı. Karla kaplı sokaklarda manevra yapmaya çalışan sürücüler, zaman zaman araçların hakimiyetini kaybetti. Birçok sürücü yokuşu çıkmakta zorlanırken, kazalar da meydana geldi. Bazı sürücülerin yokuşu çıkamayınca geri manevra yaparak başka yolları tercih ettiği görüldü. Sürücülerin ara sokaklarda karla imtihanı kameralara yansıdı.
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